في صور.. مجهولٌ يُطلق النار وسط الطريق

أقدم مجهول، مساء اليوم، على إطلاق النار من سلاح حربي على الشارع العام لبلدة البرج الشمالي شرق صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.



وبحسب المعلومات، فإن أسباب ما حصل ما زالت غير معروفة، والعملُ على جارٍ على معرفة هوية مطلق النار.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب ما حصل ما زالت غير معروفة، والعملُ على جارٍ على معرفة هوية مطلق النار.