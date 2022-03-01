لبنان

في صور.. مجهولٌ يُطلق النار وسط الطريق

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:12
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أقدم مجهول، مساء اليوم، على إطلاق النار من سلاح حربي على الشارع العام لبلدة البرج الشمالي شرق صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وبحسب المعلومات، فإن أسباب ما حصل ما زالت غير معروفة، والعملُ على جارٍ على معرفة هوية مطلق النار.
 
 
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