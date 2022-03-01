جريحٌ إثر إطلاق نار في طرابلس

أصيب شخصٌ بجروحٍ، مساء اليوم، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة القبة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ مطلقي النار فروا إلى جهة مجهولة في حين أن المصاب نُقل إلى إحدى المستشفيات وأسباب الحادثة ما زالت غير معروفة.