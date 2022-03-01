جنبلاط عرض المستجدات مع سفير أرمينيا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الأرميني فاهاكن أتابيكيان.



وخلال اللقاء، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية‎.‎