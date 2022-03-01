لبنان

جنبلاط عرض المستجدات مع سفير أرمينيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 12:47
A-
A+
Doc-P-925039-637817613525393609.png
Doc-P-925039-637817613525393609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الأرميني فاهاكن أتابيكيان.
 
وخلال اللقاء، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية‎.‎
مواضيع ذات صلة
شهيب زار ميقاتي وتابع قضية المدربين في اللبنانية بتكليف من النائب جنبلاط
lebanon 24
02/03/2022 04:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
lebanon 24
02/03/2022 04:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط للـ"أم تي في": اتفقنا في روسيا على بنود منها أن التخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذاً أكبر لإيران وهذا ما سمعته من بوغدانوف وقلته للافروف الذي وافقني الرأي
lebanon 24
02/03/2022 04:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط للـ"أم تي في": المذكرة الأخيرة عبر وزير الخارجية الكويتي تتضمّن القرار 1559 الذي لا يمكن تطبيقه وهناك تخلٍ عربي عن لبنان نتيجة هجوم حزب الله على العرب ونحن ضحية هذا الصراع وأعود وأقول ليس كل اللبنانيين إيرانيين
lebanon 24
02/03/2022 04:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2022-03-01
19:47 | 2022-03-01
19:36 | 2022-03-01
19:26 | 2022-03-01
17:24 | 2022-03-01
17:11 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website