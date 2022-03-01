15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في بعبدا.. هذه أبرز بنود جدول الأعمال
Lebanon 24
01-03-2022
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري.
ومن ضمن بنود جدول الاعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع "الميغانستر".
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم
02/03/2022 04:10:07
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفال في السراي الحكومي: نسعى على الدوام من أجل أن يكون لبنان فاعلاً ضمن الواحة العربية
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفال في السراي الحكومي: نسعى على الدوام من أجل أن يكون لبنان فاعلاً ضمن الواحة العربية
02/03/2022 04:10:07
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال تكريم الفائزين في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية بالوطن العربي: حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال تكريم الفائزين في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية بالوطن العربي: حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية
02/03/2022 04:10:07
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرم لـ"صوت لبنان": بيان "الخارجية" ليس بيان الحكومة لانه لم يصدر عنها ولا عن تشاور بل صدر فجأة وبطريقة غير مبررة ومنطقية فضلا عن انه لا يتبع سياسة النأي بالنفس
Lebanon 24
بيرم لـ"صوت لبنان": بيان "الخارجية" ليس بيان الحكومة لانه لم يصدر عنها ولا عن تشاور بل صدر فجأة وبطريقة غير مبررة ومنطقية فضلا عن انه لا يتبع سياسة النأي بالنفس
02/03/2022 04:10:07
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
حكومة
تابع
الأكثر قراءة
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
02:00 | 2022-03-01
01/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
02:15 | 2022-03-01
01/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
02:30 | 2022-03-01
01/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:56 | 2022-03-01
خلاف عون - حزب الله.. ما سببه؟
19:47 | 2022-03-01
وفد الخزانة الأميركي شدّد على ضرورة ضبط العمليات المصرفية
19:36 | 2022-03-01
صندوق النقد يشترط كشف الخسائر قبل الانتخابات
19:26 | 2022-03-01
لودريان لن يزور لبنان
17:24 | 2022-03-01
مافيا الاحتكار
17:11 | 2022-03-01
اختلاف قيمة السحوبات
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact