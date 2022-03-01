جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في بعبدا.. هذه أبرز بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري.

ومن ضمن بنود جدول الاعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع "الميغانستر".