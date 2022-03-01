لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في بعبدا.. هذه أبرز بنود جدول الأعمال

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:02
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري.
 
ومن ضمن بنود جدول الاعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع "الميغانستر".
 
 
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