لبنان

تصريحٌ جديد من القاضية غادة عون.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:33
A-
A+
Doc-P-925093-637817682540271582.jpg
Doc-P-925093-637817682540271582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان على ما اوردته قناة "الجديد"، وقالت: "يؤسفني جدا ان تعمد قناة الجديد وبوتيرة شبه يومية على التشويش على ملف يجري التعامل معه بكل جدية من قبلي بناء على الدعوى المقامة من مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ضد بعض المصارف".
 
اضافت: "قيام هذه المحطة بسوق اتهامات مجانية وفارغة المضمون ضدي بالتسييس تارة وبعدم الكفاءة التقنية طورا، وهي اتهامات لن تجديهم  نفعا، لانني سأستمر بعملي بكل حرية ضمير وتفان ومهنية، ولن تثنيني عن ذلك اتهامات باطلة، تعودنا سماعها خدمة لاغراض مشبوهة".
 
وختمت: "اعتقد ان الشعب اللبناني سئم كل ذلك، واصبح مدركاً جيداً لهذه الاغراض ولن يعير هذا الضجيج الاعلامي اي اهتمام بوجه عمل قضائي متين وجدي يهدف فقط الى احقاق الحق".
وكانت قناة "الجديد" قالت في مقدّمتها أن "عون ربما تؤمن الحواصل الانتخابية لمعركة التيار الانتخابية من رؤساء مجالس المصارف، إذ توسعت بالتحقيقات معهم". 
ولفتت القناة إلى أنّ "مدعية عام جبل لبنان ذهبت في تحقيقاتها إلى العمق المصرفي والتحويلات من دون وجود خبير مالي يُدقق بالسؤال والجواب ويعرف على وجه التحديد ما إذا كان رؤساء مجالس إدارات المصارف يراوغون في تقديم الإجابات أمام عون أو يستخدمون طرقاً ملتوية قد لا يفقه فيها أي قاضٍ مختص".
وأضافت: "لعلّ المودعين هم أكثر من يشجعون عون في مكافحتها لاسترجاع المليارات.. ولكن أي مليارات استرجعت عون في ملف شركة مكتف وقد وعدت حين ذلك بما لا يقل عن 9.. وماذا حصل بالشركة فيما بعد؟ هل التحقيقات اليوم ستعيدُ أموال الناس أم أن ريعها سيذهب لضمان الانتخابات في صندوق التيار السيادي؟". 
 



 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:56 | 2022-03-01
19:47 | 2022-03-01
19:36 | 2022-03-01
19:26 | 2022-03-01
17:24 | 2022-03-01
17:11 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website