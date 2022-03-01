تصريحٌ جديد من القاضية غادة عون.. ماذا قالت؟





اضافت: "قيام هذه المحطة بسوق اتهامات مجانية وفارغة المضمون ضدي بالتسييس تارة وبعدم الكفاءة التقنية طورا، وهي اتهامات لن تجديهم نفعا، لانني سأستمر بعملي بكل حرية ضمير وتفان ومهنية، ولن تثنيني عن ذلك اتهامات باطلة، تعودنا سماعها خدمة لاغراض مشبوهة".



وختمت: "اعتقد ان الشعب اللبناني سئم كل ذلك، واصبح مدركاً جيداً لهذه الاغراض ولن يعير هذا الضجيج الاعلامي اي اهتمام بوجه عمل قضائي متين وجدي يهدف فقط الى احقاق الحق". ردّت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان على ما اوردته قناة "الجديد"، وقالت: "يؤسفني جدا ان تعمد قناة الجديد وبوتيرة شبه يومية على التشويش على ملف يجري التعامل معه بكل جدية من قبلي بناء على الدعوى المقامة من مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ضد بعض المصارف".اضافت: "قيام هذه المحطة بسوق اتهامات مجانية وفارغة المضمون ضدي بالتسييس تارة وبعدم الكفاءة التقنية طورا، وهي اتهامات لن تجديهم نفعا، لانني سأستمر بعملي بكل حرية ضمير وتفان ومهنية، ولن تثنيني عن ذلك اتهامات باطلة، تعودنا سماعها خدمة لاغراض مشبوهة".وختمت: "اعتقد ان الشعب اللبناني سئم كل ذلك، واصبح مدركاً جيداً لهذه الاغراض ولن يعير هذا الضجيج الاعلامي اي اهتمام بوجه عمل قضائي متين وجدي يهدف فقط الى احقاق الحق".

وكانت قناة "الجديد" قالت في مقدّمتها أن "عون ربما تؤمن الحواصل الانتخابية لمعركة التيار الانتخابية من رؤساء مجالس المصارف، إذ توسعت بالتحقيقات معهم".

ولفتت القناة إلى أنّ "مدعية عام جبل لبنان ذهبت في تحقيقاتها إلى العمق المصرفي والتحويلات من دون وجود خبير مالي يُدقق بالسؤال والجواب ويعرف على وجه التحديد ما إذا كان رؤساء مجالس إدارات المصارف يراوغون في تقديم الإجابات أمام عون أو يستخدمون طرقاً ملتوية قد لا يفقه فيها أي قاضٍ مختص".

وأضافت: "لعلّ المودعين هم أكثر من يشجعون عون في مكافحتها لاسترجاع المليارات.. ولكن أي مليارات استرجعت عون في ملف شركة مكتف وقد وعدت حين ذلك بما لا يقل عن 9.. وماذا حصل بالشركة فيما بعد؟ هل التحقيقات اليوم ستعيدُ أموال الناس أم أن ريعها سيذهب لضمان الانتخابات في صندوق التيار السيادي؟".







