داخل شقة.. الغاز يخنق سيدتين في كسروان!

أصيبت مساء اليوم إمرأتان أحداهما عاملة من التابعية الأثيوبية بحالة إختناق، جراء تسرب مادة الغاز داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في بلدة ريفون - كسروان.



وسارعت الى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلت المصابتين إلى مستشفى الـ"سان جورج" في عجلتون والعاملة الأثيوبية بحالة إنعاش رئوي.