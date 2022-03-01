لبنان

داخل شقة.. الغاز يخنق سيدتين في كسروان!

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:55
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أصيبت مساء اليوم إمرأتان أحداهما عاملة من التابعية الأثيوبية بحالة إختناق، جراء تسرب مادة الغاز داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في بلدة ريفون - كسروان.
 
وسارعت الى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلت المصابتين إلى مستشفى الـ"سان جورج" في عجلتون والعاملة الأثيوبية بحالة إنعاش رئوي.
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