تيار "الكرامة": لاصحة لأي كلام عن اعلان لائحة يؤلفها النائب فيصل كرامي

غرد أمين السر العام في "تيار الكرامة" علاء جليلاتي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا صحة لأي كلام عن اعلان لائحة يؤلفها رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بالتنسيق مع الحلفاء والتي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، واي كلام في هذا الخصوص يصدر عن النائب كرامي او عن مكتبه الاعلامي، فاقتضى التوضيح".