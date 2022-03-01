اجتماعٌ بشأن الامتحانات الرسمية.. إليكم التفاصيل

عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا اليوم، مع رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مستشار رئيس المركز للشؤون التربوية الدكتور جهاد صليبا، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، رئيس قسم الفلسفة بسام أبو غوش، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، والمستشار الإعلامي البير شمعون.



وتركز البحث في الاجتماع على إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، وعلى الشهادات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وتم عرض وجهات النظر ورؤية المركز التربوي ورأي المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن لجهة أيام التعليم الفعلي المطلوب تنفيذها او لجهة حجم المنهج المطلوب ، كما تم طرح آلية إجراء الإمتحانات والسيناريوهات الممكنة.



وتم التوافق على ان الإمتحانات قائمة للمتوسطة والثانوية العامة والتعليم المهني، على ان يتم التنسيق مع المؤسسات التربوية الخاصة بكل التفاصيل التربوية والفنية، وذلك بعدما ينهي المركز التربوي والمديريات العامة في الوزارة دراسة الواقع تربويا ولوجستيا، ويتم عقد اجتماع في أواخر شهر آذار الحالي يتم في خلاله تحديد المدى الزمني للسنة الدراسية في ضوء التقييم الفعلي للأوضاع.



إدارة المحتوى الرقمي وتركز البحث في الاجتماع على إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، وعلى الشهادات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وتم عرض وجهات النظر ورؤية المركز التربوي ورأي المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن لجهة أيام التعليم الفعلي المطلوب تنفيذها او لجهة حجم المنهج المطلوب ، كما تم طرح آلية إجراء الإمتحانات والسيناريوهات الممكنة.وتم التوافق على ان الإمتحانات قائمة للمتوسطة والثانوية العامة والتعليم المهني، على ان يتم التنسيق مع المؤسسات التربوية الخاصة بكل التفاصيل التربوية والفنية، وذلك بعدما ينهي المركز التربوي والمديريات العامة في الوزارة دراسة الواقع تربويا ولوجستيا، ويتم عقد اجتماع في أواخر شهر آذار الحالي يتم في خلاله تحديد المدى الزمني للسنة الدراسية في ضوء التقييم الفعلي للأوضاع.