وزير الدفاع عرض مع سفير أوكرانيا تطورات الأزمة مع روسيا

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفير أوكرانيا لدى لبنان ايغور اوستاس يُرافقه الملحق العسكري العقيد فياشيسلاف توبتان، الذي عرض تطورات الأزمة الاوكرانية -الروسية .



وأكد الوزير سليم "ايمان لبنان الراسخ بضرورة الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وأهمية احترام الدول للشرعية الدولية"، آملاً "التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة الراهنة".



وعرض وزير الدفاع مع كل من النائب قاسم هاشم والوزير السابق بيار رفول للأوضاع العامة. وأكد الوزير سليم "ايمان لبنان الراسخ بضرورة الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وأهمية احترام الدول للشرعية الدولية"، آملاً "التوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة الراهنة".وعرض وزير الدفاع مع كل من النائب قاسم هاشم والوزير السابق بيار رفول للأوضاع العامة.