لبنان

هل سيتغير سعر البنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 15:48
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قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنه "لن يتم إصدار جدول جديد للمحروقات يوم غدٍ الأربعاء"، وذلك خلافاً لبعض التأويلات التي تحدّثت عن ذلك. 
وأكدت المصادر إنّ "الجدول الذي صدر اليوم سيبقى على حاله إلى حين إصدار آخر جديد ستعلن المديرية العامة للنفط عنه عبر موقعها الالكتروني".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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