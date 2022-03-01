الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟

ذكرت قناة "الجديد" أن الجيش ينفذ انتشاراً في طرابلس خصوصاً في بعض الأحياء الشعبية ومن ضمنها جبل محسن.

وبحسب القناة، فإنّ العناصر العسكريّة تُدقّق بالسيارات والمارة لحفظ الأمن.