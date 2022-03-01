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Lebanon 24
01-03-2022 | 17:00
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يهتم خبراء معنيون بموضوع الكهرباء والطاقة بمعلومات عن تحويل خط الغاز العربي إلى أوروبا، وحرمان لبنان من أية تقديمات، وفقاً للتفاهمات الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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