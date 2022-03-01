يهتم خبراء معنيون بموضوع الكهرباء والطاقة بمعلومات عن تحويل خط الغاز العربي إلى أوروبا، وحرمان لبنان من أية تقديمات، وفقاً للتفاهمات الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".