لبنان

اختلاف قيمة السحوبات

Lebanon 24
01-03-2022 | 17:11
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تختلف قيمة السحوبات بين مصرف وآخر، بتعاميم داخلية تبعاً للملاءة الخاصة بكل مصرف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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