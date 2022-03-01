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لبنان
اختلاف قيمة السحوبات
Lebanon 24
01-03-2022
|
17:11
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تختلف قيمة السحوبات بين مصرف وآخر، بتعاميم داخلية تبعاً للملاءة الخاصة بكل مصرف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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