لبنان

مافيا الاحتكار

Lebanon 24
01-03-2022 | 17:24
A-
A+
Doc-P-925137-637817845247696967.jpg
Doc-P-925137-637817845247696967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت مافيا الإحتكار إعداد العدّة لافتعال أزمة زيوت منزلية، تمهيداً لرفع الأسعار مع حلول رمضان المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هل ارجأ لودريان زيارته للبنان؟
lebanon 24
02/03/2022 07:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار اختتم زيارته إلى فلورنسا: لبنان سيبقى في صلب الخريطة السياحية العالمية
lebanon 24
02/03/2022 07:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
lebanon 24
02/03/2022 07:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو ومدربو اللبنانية في الشمال: الوضع الوظيفي مأساوي
lebanon 24
02/03/2022 07:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24

احتكار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2022-03-01
22:09 | 2022-03-01
22:12 | 2022-03-01
00:35 | 2022-03-02
00:25 | 2022-03-02
00:21 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website