صندوق النقد يشترط كشف الخسائر قبل الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة عبر "اللواء" أن "وفد صندوق النقد الدولي، طالب بالإسراع في انجاز خطة التعافي الاقتصادي، ملاحظاً بطء العمل".

ودعا الوفد الى تفادي التأخير لأنه لا يصبّ في مصلحة اللبنانيين وبالتالي هو مضرّ.

وأشارت مصادر متابعة إلى ان "لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين، تركزت على متابعة الاجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لتحضير مكونات خطة التعافي بالتعاون مع الصندوق، والتي ما تزال بعض عناصرها غير مكتملة".

وأشارت الى ان "الوفد استفسر مفصلا عن مصير الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات التي تتطلب هيكلة، واعادة النظر، لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات".

وأضافت ان "الوفد شدّد على الاسراع في انجاز الخطوات الاصلاحية في المالية العامة للدولة، ومنها ما هو مدرج بمشروع الموازنة العامة للعام الحالي ، لكي يتم تسريع الخطى لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل المدخل الرئيسي للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً".

ولاحظت مصادر وزارية أن "وفد الصندوق يشترط للتعاون كشف الإصلاحات والخسائر قبل إجراء الانتخابات".

(اللواء)