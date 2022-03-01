وفد وزارة الخزانة من بيروت: "القرض الحسن" ومكافحة تمويل الارهاب

اتجهت الانظار للزيارة التي قام بها وفد وزارة الخزانة الأميركية على المسؤولين اللبنانيين.وبحسب معلومات «الديار» فان الهدف الاساسي من زيارة وفد الخزانة الاميركية محاولة تطويق «القرض الحسن»، اذ يبحث الوفد مع المعنيين في السبل والآليات للضغط باتجاه مزيد من محاصرة من خلال وقف اي نشاط للقرض الحسن. وبدا واضحا من المواقف التي اطلقها الرئيس ميشال عون بعد لقاء الوفد ان هناك ما طلبه منه اعضاء الوفد، فكان جوابه: «لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وان القوانين اللبنانية تطبّق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية».وكتبت" الاخبار"ان الوفد قرر في اطار الاستهداف المباشر لحزب الله و منع القرض الحسن من القيام بأي نشاط، زيارة وزير الداخلية بسام مولوي في محاولة لحثّه على ممارسة ضغوط على القرض الحسن بوصفه جمعية لا تبغي الربح مسجّلة في وزارة الداخلية.