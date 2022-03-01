لبنان

القاضية عون تواصل " تحقيقاتها المصرفية"

Lebanon 24
01-03-2022 | 22:15
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تواصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التحقيق مع رؤساء مجالس ادارة مصارف في اطار الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
واستدعت عون أمس، وزيرة المال السابقة ريا الحسن بعدما استجوبت امس الاول مدير عام بنك عودة سمير حنا وتستكمل تحقيقاتها الأسبوع المقبل باستدعاء مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري.

وفيما اشارت " اللواء" الى ان تحقيقات عون ستمتد لوقت آخر في الأسبوع المقبل"، ذكرت " الاخبار" انه ينتظر أن تصدر عون قرارها بشأن منع السفر عن نحو 21 مصرفياً بارزاً في لبنان.
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