لبنان

هل ارجأ لودريان زيارته للبنان؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 22:40
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استبعدت مصادر ديبلوماسية اوروبية ل"اللواء"قيام وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان قريبا. وقالت: انه لم يتحدد اي موعد ثابت ونهائي لزيارة ألوزير الفرنسي، المنشغل حاليا بتطورات الحرب باوكرانيا وتداعياتها.
واكدت المصادر ان هناك نية لدى رأس الديبلوماسية الفرنسية لزيارة لبنان،وقد اعرب عن نيته هذه امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان تسارع الاحداث والتطورات على هامش الحرب الدائرة باوكرانيا، استوجب متابعه حثيثة للازمة، ولكن عندما تتاح الظروف سيتم تحديد الزيارة الى لبنان.
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