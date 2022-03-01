لبنان

سرقة احذية من داخل مسجد في القبة

Lebanon 24
01-03-2022 | 23:29
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تمكن احد المصلين اثناء تواجده داخل مسجد في منطقة القبة - طرابلس من القاء القبض على احد الاشخاص وهو يقوم بسرقة احذية المصلين اثناء قيامهم بآداء فريضة العشاء وذلك عبر وضعهم داخل كيس كبير ، لينال عقباه على فعلته، وفق مندوبة "لبنان 24".
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مسجد

طرابلس

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