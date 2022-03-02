لبنان

حريق كبير في احد المولدات الكهربائية في القبة

Lebanon 24
02-03-2022 | 00:21
A-
A+
Doc-P-925209-637818025096666668.jpeg
Doc-P-925209-637818025096666668.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في احد المولدات الكهربائية في منطقة القبة، والعمل جارٍ لإطفائه.
 
مواضيع ذات صلة
سرقة احذية من داخل مسجد في القبة
lebanon 24
02/03/2022 10:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة ذعر في القبة بسبب صوت قوي... ماذا تبين؟
lebanon 24
02/03/2022 10:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
lebanon 24
02/03/2022 10:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
صوّبوا مسدسا باتجاه رأسه وبطنه... هذا ما جرى في القبة مع أحد المواطنين
lebanon 24
02/03/2022 10:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24

مولدات كهربائية

القبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2022-03-02
03:30 | 2022-03-02
03:15 | 2022-03-02
03:15 | 2022-03-02
03:12 | 2022-03-02
03:00 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website