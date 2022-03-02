18
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حريق كبير في احد المولدات الكهربائية في القبة
Lebanon 24
02-03-2022
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في احد المولدات الكهربائية في منطقة القبة، والعمل جارٍ لإطفائه.
مواضيع ذات صلة
سرقة احذية من داخل مسجد في القبة
Lebanon 24
سرقة احذية من داخل مسجد في القبة
02/03/2022 10:59:26
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة ذعر في القبة بسبب صوت قوي... ماذا تبين؟
Lebanon 24
حالة ذعر في القبة بسبب صوت قوي... ماذا تبين؟
02/03/2022 10:59:26
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
Lebanon 24
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
02/03/2022 10:59:26
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صوّبوا مسدسا باتجاه رأسه وبطنه... هذا ما جرى في القبة مع أحد المواطنين
Lebanon 24
صوّبوا مسدسا باتجاه رأسه وبطنه... هذا ما جرى في القبة مع أحد المواطنين
02/03/2022 10:59:26
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مولدات كهربائية
القبة
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
10:51 | 2022-03-01
01/03/2022 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
14:10 | 2022-03-01
01/03/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
16:17 | 2022-03-01
01/03/2022 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:50 | 2022-03-02
دعوة رسمية لمولوي لزيارة مصر
03:30 | 2022-03-02
جنبلاط يراعي بري لمصلحة "المقاعد الدرزية"
03:15 | 2022-03-02
اعتصام لموظفي أوجيرو في حلبا
03:15 | 2022-03-02
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
03:12 | 2022-03-02
سحب دخان في قرى جنوبية... إليكم التفاصيل
03:00 | 2022-03-02
الانتخابات حاصلة على وقع الصراع الكوني
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 10:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact