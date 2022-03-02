تعرّض مطعم في الضم والفرز لإطلاق نار... ما علاقة سيدة كانت في المكان؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرّض مطعم ومقهى VIP في منطقة الضم والفرز في طرابلس لاطلاق نار من قبل مجهولين على دراجة نارية، مما ادى تحطم عدد من الواجهات الزجاجية وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.وحضرت قوة من الجيش، ولا يزال البحث جارٍ عن مطلقي النار .وبالتزامن مع اطلاق النار، فقدت سيدة كانت في المكان الوعي، حيث عمل الصليب الاحمر على اسعافها ميدانياً.