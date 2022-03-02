لبنان

ميقاتي متفائل بتحقيق خطة تعافي اقتصادية وبنجاح المفاوضات مع صندوق النقد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-03-2022 | 01:00
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يبدي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفاؤله بامكان التقدم بالخطوات التي باشرتها الحكومة مع الجهات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.لكنه في الوقت ذاته يستغرب" الكم الهائل من السلبية في مقاربة الملفات المطروحة من بعض بعض اهل السياسة والاعلام، وكأن هناك من لا يريد نهوض البلد من ازمته الخانقة".

وعلى الرغم من الاجواء التي تشير الى انشغال خارجي بازمة اوكرانيا، الا انه يؤكد "ان متابعة الوضع اللبناني لا تزال مسألة اساسية عند اصدقاء لبنان، وهناك سعي للحفاظ على الاستقرار القائم لا سيما في الجنوب ، اضافة الى الدفع باتجاه معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية".

في الوقت ذاته لا يخفي رئيس الحكومة قلقه من محاولات استخدام بعض القضاء في عملية تصفية حسابات سياسية" عبر الاعلام"، مما يسيئ الى البلد ويقوّض ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية". ويسأل "هل بالتشهير تتحقق العدالة أم بمقاربة الملفات بشكل موضوعي وبعيدا عن الصخب الذي لن يودي الى نتيجة؟"

وفي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يؤكد رئيس الحكومة"  ان العمل مستمر، وان وفد الصندوق الذي يزور لبنان حاليا ، يمهّد لزيارة وفد ثان موسع  قرابة منتصف الشهر، لاستكمال البحث في النقاط التفاوضية المحققة"، مبديا ثقته" بالتوصل الى اتفاق مع الصندوق قريبا".

المصدر: لبنان 24
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