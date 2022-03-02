سيكون مختلفا عن السنوات السابقة.. آذار "سيبيضها": منخفضان جويان سيضربان لبنان والخير لقدام!

ذكرت صفحة Lebanon Weather على موقعها على فيسبوك انه بعدما خيب شهر شباط أمال العديد من محبي الشتاء، بحيث انتظر العديد منهم الثلوج على الجبال المتوسطة والمنخفضة، على ما يبدو شهر اذار سيقوم بالواجب وكما يقول المثل: "خبو فحماتكن الكبار لشهر آذار".

وأضافت: شهر اذار هذه السنة سيكون مختلفا تماما عن السنوات السابقة فالخرائط لا تزال واعدة بمنظومة جوية باردة قطبية المنشأ في النصف الاول منه على الأقل، تنتج عدة منخفضات نتوقع احداها ان يكون قطبيا قارس البرودة يترافق مع تساقط للثلوج فوق المرتفعات المتوسطة.

المنخفض الاول سريع الحركة يبدأ صباح الخميس محملا بأمطار غزيرة جدا مع تساقط للثلوج الذي قد يلامس ١١٠٠-١٠٠٠ متر.

المنخفض الثاني تابع للمنخفض الاول بحركة ارتدادية، للان شبيه بالمنخفض الاول وفي حال تعمقه جنوبا اكثر سيكون ابرد واطول من المنخفض الأول.

استراحة جوية موقتة بعد المنخفضين اي في الفترة الواقعة بين 7 ـ 10 آذار.

من جهتها، حذرت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" من ان غدا الخميس سوف تلامس سرعة الرياح ١١٥ كلم في الساعة خاصةً شمال لبنان.

وتابعت: سوف يصل المنخفض الجوي قطبي المنشأ المترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى ١١٥ كلم في الساعة ابتداء من ليل يوم الاربعاء وخاصةً يوم الخميس قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة خلال النهار التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1400 متر ليلا.

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وهطول امطار وتساقط ثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويصبح قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.