"القوات" ترسم خارطة الاصوات التفضيلية و"العين" على حدشيت

تنشط وتيرة الماكينة الانتخابية لـ"القوات اللبنانية" في قضاء جبّة بشري لرسم خارطة توزيع الأصوات التفضيلية لضمان فوز المرشحين كما حصل في إنتخابات العام ٢٠١٨ .

إلا أن الملفت في هذه الدورة، بحسب مصدر إنتخابي بشرّاني معني، هو الاتجاه لمنح الاصوات التفضيلية لمناصري ومحازبي القوات في بلدة حدشيت، وهي ثاني أكبر قلم إنتخابي في القضاء ،للنائب جوزيف إسحاق، على عكس ما حصل في انتخابات العام ٢٠١٨، عندما حازت النائب ستريدا جعجع على اعلى الاصوات التفضيلية في البلدة.

وعزا المصدر السبب الى"المخاوف من تأثير بعض الخلافات التي حصلت معها على خلفية إنمائية في البلدة على نتائج الصناديق".