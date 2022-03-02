قرار "السيد" عند "مَنْ"؟

بعد الكلام الذي أعلن عن خيار القيادة القطرية لحزب البعث خوض الانتخابات النيابية بمرشحين حزبيين من أبرزهم الأمين العام لحزب البعث علي حجازي في دائرة بعلبك -الهرمل وبالتالي استعادة المقعد الذي كان يشغله النائب السابق عاصم قانصوه في هذه الدائرة، عادت الأمور في الساعات الماضية لتختلط من جديد في هذه الدائرة.

وبحسب المقربين من الحزب، وربطا بالكثير من الأسئلة التي تطرح حول مقعد النائب اللواء جميل السيد في هذه الدائرة، فإن الجواب " أن موضوع "السيد" ليس عند الحزب ، بل يقرره الرئيس بشار الأسد"، لتعود مصادر ذات صلة لتقول" عادت الأمور كلها لتصب من جديد في مصلحة اللواء".