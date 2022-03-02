لبنان

قرار "السيد" عند "مَنْ"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-03-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-925248-637818070905585011.jpg
Doc-P-925248-637818070905585011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد الكلام الذي أعلن عن خيار القيادة القطرية لحزب البعث خوض الانتخابات النيابية بمرشحين حزبيين من أبرزهم الأمين العام لحزب البعث علي حجازي في دائرة بعلبك -الهرمل وبالتالي استعادة المقعد الذي كان يشغله النائب السابق عاصم قانصوه في هذه الدائرة، عادت الأمور في الساعات الماضية لتختلط من جديد في هذه الدائرة.

وبحسب المقربين من الحزب، وربطا بالكثير من الأسئلة التي تطرح حول مقعد النائب اللواء جميل السيد في هذه الدائرة، فإن الجواب " أن موضوع "السيد" ليس عند الحزب ، بل يقرره الرئيس بشار الأسد"، لتعود مصادر ذات صلة لتقول" عادت الأمور كلها لتصب من جديد في مصلحة اللواء".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-03-02
03:50 | 2022-03-02
03:30 | 2022-03-02
03:15 | 2022-03-02
03:15 | 2022-03-02
03:12 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website