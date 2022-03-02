"التيار" في الانتخابات.. "واحد واحد يا شباب"

شكل الاحتماع الذي رأسه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاسبوع الفائت ، مع قيادات التيار، نقطة تحول في مسار الحزب، لا سيما عشية الانتخابات النيابية.

وبحسب المعلومات فان باسيل أكد أمام المجتمعين " أن التيار سيرشح شخصية واحدة في كل دائرة، خصوصاً اذا ما كانت نتائج الـpointage تظهر عدم القدرة على الحصول على أكثر من حاصل واحد، على ان تكون سائر المقاعد من حصة مستقلين مقربين من التيار".