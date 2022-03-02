لبنان

عطل في أحد سنترالات أوجيرو.. وهذا ما جرى

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:39
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أعلنت أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة.
وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.
 
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