18
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عطل في أحد سنترالات أوجيرو.. وهذا ما جرى
Lebanon 24
02-03-2022
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة.
وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.
مواضيع ذات صلة
عطل يوقف خدمات "أوجيرو" في الشياح
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "أوجيرو" في الشياح
02/03/2022 11:00:35
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصلحة الليطاني: الانتهاء من اصلاح الاعطال التي طرأت بسبب العاصفة الثلجية
Lebanon 24
مصلحة الليطاني: الانتهاء من اصلاح الاعطال التي طرأت بسبب العاصفة الثلجية
02/03/2022 11:00:35
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الغبيري الشياح بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الغبيري الشياح بالاتجاهين
02/03/2022 11:00:35
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار كثيف في الشياح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار كثيف في الشياح (فيديو)
02/03/2022 11:00:35
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اوجيرو
الشياح
اعطال
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
10:51 | 2022-03-01
01/03/2022 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
14:10 | 2022-03-01
01/03/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
16:17 | 2022-03-01
01/03/2022 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-03-02
اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات "مُستحيل".. أرقامٌ تكشف كل شيء
03:50 | 2022-03-02
دعوة رسمية لمولوي لزيارة مصر
03:30 | 2022-03-02
جنبلاط يراعي بري لمصلحة "المقاعد الدرزية"
03:15 | 2022-03-02
اعتصام لموظفي أوجيرو في حلبا
03:15 | 2022-03-02
بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!
03:12 | 2022-03-02
سحب دخان في قرى جنوبية... إليكم التفاصيل
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 11:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact