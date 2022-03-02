عطل في أحد سنترالات أوجيرو.. وهذا ما جرى

أعلنت أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة.وأكدت أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.