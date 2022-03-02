لبنان

بُشرى سارة عن البطاقة التمويلية!

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:15
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من المقرر ان يبدأ الدفع للعائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية خلال شهر آذار الحالي على ان يكون بالدولار وعلى مراحل، وسيتم من خلال شركات لتحويل الأموال بعد إبراز المستفيد بطاقة هويته.

وفي هذا الإطار، تتكثف حاليا الزيارات للعائلات المسجلة والتي بدأت منذ 15 شباط الماضي، ويتم عقد اجتماعات أسبوعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الملف.

وترجح المعلومات ان يبدأ الدفع للعائلات المستفيدة في منتصف الشهر الحالي، علما ان عملية استكمال الزيارات المنزليّة ستستمر في الوقت الذي تكون فيه بعض العائلات قد بدأت بالحصول على المبالغ المخصصة لها.

يُشار إلى ان قيمة المبالغ ستختلف بين أسرة وأخرى وذلك بحسب عدد أفراد العائلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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