لبنان

وزير الاقتصاد "ابو سيان"

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:42
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رُزق وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وعقيلته السيدة لبنى مولودا اسمياه سيان.

 

مبروك من "لبنان 24".

 

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