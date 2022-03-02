نائب يعلن ترشحه للانتخابات

استبعد النائب بلال عبدالله ان يتمّ تأجيل الاستحقاق الانتخابي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لأن إجراء هذه الانتخابات مطلبٌ دولي أساسي، معتبرا أن البطء في إعلان الترشيحات والتحالفات يندرج في إطار التكتيك الانتخابي بحيث ان الكلّ ينتظر الكلّ.عبدالله الذي أشار الى ان ترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي في طريقها الى الحسم، أكد لصوت كل لبنان، أنه على لائحة المرشحين.وردا على سؤال، أشار الى ان اللقاءات متواصلة بين القيادات الدرزية الثلاثة وليد جنبلاط، طلال أرسلان ووئام وهاب لاستكمال المصالحات في الجبل كموضوع أساسي وتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار الآمن لتمرير الاستحقاق.