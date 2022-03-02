هذا هو موعد اعلان مرشحي التيار الوطني الحر

شدد النائب ادي معلوف على أهمية تأمين الحدّ الأدنى من الوحدة الوطنية والنأي بالنفس عن التطورات الروسية الأوكرانية لتأمين مصالح الشعب اللبناني وتمرير المرحلة بأقلّ ضرر ممكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار البترول والقمح وغيرها من السلع الأساسية التي يستوردها لبنان.وفي حديث الى صوت كل لبنان، استبعد معلوف ان ترتدّ الحرب القائمة على موعد الانتخابات النيابية ويتمّ تأجيلها تحت أي ذريعة.وإذ أوضح أن انسحاب حكمت ديب من التيار الوطني الحر جاء اعتراضا على الإدارة الداخلية وليس على أداء التيار السياسي وهو حق طبيعي له، أشار معلوف الى ان التيار سيعلن مرشحيه مطلع الأسبوع المقبل كحدّ أقصى.