قنابل في قصر العدل تفضح"حفلة تحشيش"

كتب المحرر القضائي:

بعد توقيف المحكوم عليه حسن.د لقيامه بإدخال قنبلتين يدويتين الى مبنى قصر عدل بيروت بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٠، وأثناء تفتيشه عُثر معه على ظرف نايلون صغير يحتوي على مادة مخدرة، فجرى الإستماع اليه بهذا الخصوص من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية المركزية، فأفاد بأن الظرف المضبوط بحوزته يحتوي على مادة "السلفيا" المخدرة، وأنه يستحصل عليها من المحكوم عليه محمد.ج، وأنه يشتري المخدرات من هذا الأخير من وقت لآخر بهدف تعاطيها.وبالتوسّع في التحقيق مع المحكوم عليه محمد لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي أفاد بأنه يتعاطى الحشيشة منذ أكثر من عشرين سنة ويتناول حبوب الريفوتريل والبنزكسول بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب، وأنه يستحصل على حاجته من المخدرات من المحكوم عليه محمد.ج الذي يقيم في محلة الرحاب، ويدفع له عشرة الآف ليرة لبنانية ثمن قطعة الحشيشة التي تكفي لإعداد خمس سجائر، وأنه يستحصل أيضاً على الحشيشة من المتّهم حسن.ج، وهو إبن شقيق المحكوم عليه محمد.وتبيّن للقائمين بالتحقيق لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي أنه يوجد بحق المتّهم حسن ثلاث ملاحقات سابقة بجرم تعاطي مخدرات وإشتباه بترويج مخدرات.وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، ثابر المتّهم حسن على التواري فتقرر توقيفه غيابياً.وتبيّن أنه في سياق المحاكمة العلنية، أدلى المحكوم عليه حسن.د بأنه يشتري السلفيا والحشيشة من المتّهم حسن.ج.وفي سياق الإستجواب التمهيدي، أنكر المتّهم حسن.ج ما أُسند اليه مدلياً بأنه لا يعرف شخصاً يُدعى حسن.د.وفي المحاكمة العلنية، أنكر المتّهم ما أُسند اليه مدلياً بأنه كان يتعاطى المخدرات وأقلع عن تعاطيها منذ أكثر من أربع سنوات، وهو كان يستحصل عليها من المدعو علي.ف وأنه ملاَحق بدعوى تعاطي، وأنه لا يعرف المحكوم عليهما حسن.د و محمد.ج ولا توجد أي قرابة بينهم وأنه ليس لديه عم يُدعى محمد.وصار الإستماع الى المحكوم عليه حسن.د حيث نفى بأن يكون حسن.ج المقصود في إفادته هو المتّهم حسن.ج الماثل أمامه.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإجماع بإعلان براءة المتّهم حسن.ج من الجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٦ من قانون المخدرات، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.