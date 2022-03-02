لبنان

وفد الخزانة الاميركية في وزارة الاقتصاد... ماذا تناول البحث؟

Lebanon 24
02-03-2022 | 02:45
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفد الخزانة الاميركية الذي ضم النائب الاول مساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية  بول اهرن Paul Ahren ونائب مساعد وزير الخزانة الاميركية ايريك ميير Eric Meyer، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
اطلع سلام الوفد على أهمية اقرار قانون المنافسة وتطبيقه في المرحلة المقبلة، وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد من ناحية تعزيز الشفافية والانماء والاصلاح. وترك هذا الأمر انطباعاً ايجابياً لدى الوفد.
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