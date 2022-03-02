تفاديا لكارثة صحية...مصلحة الليطاني: لحل فوري لمشكلة الصرف الصحي في بر الياس

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي والبيئة ناصر ياسين والصحة الدكتور فراس الأبيض، وذلك عطفا على سلسلة الكتب السابقة عن مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس بين الوحدات السكنية وعلى الطرق، وصولا إلى نهر الغزيل الذي يعتبر واحدا من أهم روافد نهر الليطاني.وكانت المصلحة قد اخذت عينات من صنابير مياه الشفة في 4 منازل في بلدة بر الياس البقاعية، لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت صالحة فعلا للشرب والاستخدام ، أو أنها ملوثة نتيجة المشكلة المذكورة أعلاه، حيث أظهرت نتائج التحاليل تلوث مياه الشفة بالجراثيم (القولونيات الاجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة التي سجلت تركيزات وصلت إلى مئات المستعمرات في كل 100 مل من المياه)، علما أن هذه الجراثيم ممنوع منعا باتا وجودها في مياه الشفة.وطالبت المصلحة ب"ضرورة إيجاد حل فوري لمشكلة الصرف الصحي في بلدة برالياس، لتدارك الكارثة الصحية والبيئية التي تلم بسكان حي سرسق في البلدة ولتقليل الخسائر قدر الإمكان".