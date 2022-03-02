سرقوا مئات البطاريات عن أعمدة إنارة .. وهذا ما حل بهم!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت، في عددً من البلدات ضمن محافظة جبل لبنان، عمليات سرقة بطاريات أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، كثّفت الشعبة استقصاءاتها وتحريّاتها في أماكن حصول السّرقات للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.بنتيجة الجهود الاستعلامية التي بذلتها قطعاتها المختصّة، وبالتنسيق مع بلديات قضاء عاليه، توصلّت الى تحديد هوية الفاعلين، وهم كلّ من السوريّين:ع. ت. (مواليد عام 1991) الرأس المدبر للعصابة.غ. ي. (مواليد عام 1991)ن. ي. (مواليد عام 1997)م. خ. (مواليد عام 2000)ع. د. (مواليد عام 1990)ب. ح. (مواليد عام 1996)م. ت. (مواليد عام 1986)أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهم والعمل على توقيفهم.بتاریخ 22-2-2022، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف /6/ أفراد من العصابة ضمن قضاء عاليه.وبالتاريخ ذاته، جرى توقيف الرأس المدبّر للعصابة في بلدة وادي خالد، خلال محاولته الفرار الى سوريا، وتم ضبط كميّة من المسروقات.بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة، وانهم نفّذوا العديد من السرقات استهدفت مئات البطاريات عن أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، ضمن مناطق وبلدات: بحمدون، رشميا، جسر القاضي، عيناب، بزبدين، بلونة، برمانا، جونية. وأنهم باعوها في بؤر لبيع الخردة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.