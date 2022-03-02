لبنان

سحب دخان في قرى جنوبية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:12
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يُشاهد سحب دخان من مدينة صور إنطلقت فجأة من ناحية وديان قرى قانا - صديقين - دير عامص الجنوبية، ولم تعرف طبيعتها، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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