اعتصام لموظفي أوجيرو في حلبا

نفذ موظفو أوجيرو في حلبا، اعتصاما رمزيا امام مدخل مبنى أوجيرو في مدينة حلبا، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية وانخفاض قيمة رواتبهم، وتآكلها بسبب انهيار قيمة العملة، والتي لم تعد تكفي تكاليف بدل النقل الى عملهم.