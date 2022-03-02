دعوة رسمية لمولوي لزيارة مصر

عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لقاءً مع نظيره في جمهورية مصر العربية محمود توفيق، قبيل بدء أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس.وخلال اللقاء، شكر مولوي جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقوفها المتواصل إلى جانب لبنان خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني.هذا ووجه الوزير توفيق دعوة رسمية للوزير مولوي لزيارة مصر.