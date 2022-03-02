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لبنان
عمال مؤسسة الكهرباء بدأوا اعتصاما يستمر 3 أيام
Lebanon 24
02-03-2022
|
04:16
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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان عمال مؤسسة كهرباء لبنان نفذوا بدعوة من النقابة اعتصاما في المؤسسة وكل مراكز العمل، على أن يستمر ثلاثة أيام.
وأوضح نقيب عمال ومستخدمي المؤسسة شربل صالح أن "النقابة تطالب باحتساب رواتب العمال والمستخدمين على سعر المنصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، ولن نقبل بأقل من ذلك لان اصغر موظف في هذه الشركات راتبه يوازي راتب مدير".
كما طالب ب"ضم ملحقات الراتب الى أساسه وتأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال وتطبيق أحكام ومتدرجات أنظمة التقاعد المطبق في الإدارات العامة على جميع العاملين في المؤسسة العامة الخاضعة للمرسوم 4517، كما تطبق السلاسل وغلاء المعيشة".
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