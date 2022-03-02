لبنان

عون : يؤسفني تجاهل الدستور من مسؤولين واعلاميين والغرق في تصاريح مؤذية

Lebanon 24
02-03-2022 | 04:52
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 غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر "تويتر": يؤسفني أن قسما كبيرا من اللبنانيين مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا تجاه موقع الرئيس ودوره وقسمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف. ‏الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، واخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".
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