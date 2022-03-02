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لبنان
الرئيس بري أحال مشروع الموازنة الى لجنة المال
Lebanon 24
02-03-2022
|
05:00
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أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع موازنة عام ٢٠٢٢ الى لجنة المال والموازنة .
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نبيه بري
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