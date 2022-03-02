لبنان

اليكم تفاصيل جديدة عن حالة الطقس.. وتحذير من تشكل السيول!

Lebanon 24
02-03-2022 | 05:58
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ، وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية، ما يستدعي التحذير من تشكل السيول. كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س شمالا، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1200 متر ليلا.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة ورياح شديدة، يسيطر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم، يشتد تأثيره يوم الخميس ويستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين 13و 22 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ وسريع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية وظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تهطل أمطار متفرقة موحلة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، كما تنشط الرياح.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، وتساقط حبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية، ما يستدعي التحذير من تشكل السيول. كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كلم/س شمالا، لذا نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1200 متر ليلا.

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار وثلوج على ارتفاع ال1200 متر وما فوق في الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار، ويصبح قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة،  فوق الجبال من 9 الى 13 درجة،  في الداخل من 9 الى 13 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15و 40 كلم/س، تشتد لتقارب 65 كلم/س ليلا.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 80%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج وهائج غدا، حرارة سطح الماء:  18 درجة.
- الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,04
- ساعة غروب الشمس: 17,36
المصدر: الوكالة الوطنية
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