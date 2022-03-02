لبنان

عون استقبل السفيرة الاميركية... وهذا ما عرضه معها

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:23
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية - الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
 
 
في سياق آخر، قالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي بعد لقائها عون: "من المهم بالنسبة الى الرئيس عون دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة الى الطاقة والعمل على انعاش القطاع الخاص".
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