عون استقبل السفيرة الاميركية... وهذا ما عرضه معها

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية - الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

في سياق آخر، قالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي بعد لقائها عون: "من المهم بالنسبة الى الرئيس عون دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة الى الطاقة والعمل على انعاش القطاع الخاص".