لبنان

ميقاتي استقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:22
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في مكتبه في السراي الحكومي، وجرى عرض الأوضاع العامة في لبنان وسبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.
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