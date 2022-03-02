لبنان

الرئيس بري يترشح رسميا للإنتخابات (صورة)

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:28
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قدم اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحه للانتخابات النيابية المزمع عقدها في 15 ايار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية.
 
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نبيه بري

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