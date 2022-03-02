لبنان

دهم منازل مطلوبين في الهرمل... توقيف 3 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر (صور)

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:35
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 /3 /2022 دهمت قوة من الجيش في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، منازل عدد من المطلوبين وأوقفت كلاً من (ح.ه) وشقيقه (ح.ه)، كما أوقفت في محلة الناصرية – الهرمل، المواطن (أ.ن. د) وذلك على خلفية إشكال وقع في وقت سابق بين العائلتين، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر العائدة لها.
كذلك ضبطت قوة من الجيش في محلة وادي العويني – جرد بلدة عرسال، 3 بيك آب نوع شيفروليه من دون أوراق قانونية محملة بـ 100 رزمة من الثياب المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري- الضاحية الجنوبية، المواطن (أ.ق) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وافتعال المشكلات والتعدي على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وخطف بقوة السلاح وإطلاق نار، والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم تجارة الأسلحة ونقل ذخائر حربية وتهديد واعتراض عناصر أمنية. وضبطت بحوزته كمية من المخدرات ومسدساً حربياً.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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