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لبنان
نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" ناطرين "على نار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-03-2022
|
07:13
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لم يتبلغ نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" حتى الساعة أي معطى يتصل باعادة ترشحهم للانتخابات النيابية أو عدمه.
ووفق المعلومات فإن الجميع سوف يعلم بما ستؤول إليه الترشيحات مساء اليوم في اطلالة الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله، مع إشارة المصادر الى أن طلب بعض النواب إعفاءهم من الترشح لم يلق استجابة عند القيادة الحزبية.
وترد المصادر التأخر في الترشيحات الى التحالفات التي اخد النقاش حولها الكثير من الاعتبارات، علما ان بعض المعطيات تقول ان الذين لن يتم ترشيحهم ابلغوا بالأمر مباشرة من خلال لقاءات عقدت معهم وجرى خلالها الاعتذار منهم لعدم التجديد لهم.
وتقول المعلومات ان الحزب يتجه لترشيح الوزير السابق محمد فنيش.
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