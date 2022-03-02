لبنان

اللجان صادقت على قانون البناء وألفت لجنتين لحسم مسألة الدولار الطالبي

Lebanon 24
02-03-2022 | 07:35
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 عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب نقولا نحاس وعدد من النواب. 
وحضر ايضا وزير الصناعة جورج بوشكيان، ممثلو وزارات: العدل القاضي جاد الهاشم،  التربية والتعليم القاضي سميح بداح، والمال محمد الشامي، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، المدير العام للتنظيم المدني بالانابة المهندس الياس الطويل، مستشارة وزير الصناعة زينة الحاج، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر وطلال ابراهيم.
 
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "بحثت اللجان المشتركة في 3 مواضيع، والموضوع المركزي التي شاءت ان تدرسه بعمق في ظل ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية شكلت الاسباب الموجبة لرد لقانون أي الدولار الطالبي. واخذت متسعا من النقاش لاستصدار نص يحسم مسألة الدولار الطالبي خصوصا في الظروف التي يعيشها طلابنا في الخارج او في الداخل. تم الاتفاق على تأليف لجنة على ان يصار الى حسم الموضوع خلال اسبوع أي الاربعاء المقبل. هذا هو توجيه الرسالة، وهذا هو موقف اللجان المشتركة، وباذن الله اللجنة تألفت وستبت الموضوع الاربعاء. كذلك تم الاتفاق والمصادقة على قانون البناء وفقا لما اقرته لجنة الادارة. وكذلك ألفت لجنة لالزامية انشاء نقابة للكيميائيين في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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