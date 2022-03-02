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لبنان
دريان تسلم من الاب خضرا وثيقة "مشروع لبنانيون من أجل الكيان"
Lebanon 24
02-03-2022
|
07:46
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من اتحاد "أورا" برئاسة الأب طوني خضرا الذي سلمه الوثيقة الوطنية الخاصة بـ "مشروع لبنانيون من أجل الكيان" المنوي إطلاقه.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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الشيخ عبد اللطيف دريان
الاب طوني خضرا
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