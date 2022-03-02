دريان تسلم من الاب خضرا وثيقة "مشروع لبنانيون من أجل الكيان"

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من اتحاد "أورا" برئاسة الأب طوني خضرا الذي سلمه الوثيقة الوطنية الخاصة بـ "مشروع لبنانيون من أجل الكيان" المنوي إطلاقه.