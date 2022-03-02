لبنان

دريان تسلم من الاب خضرا وثيقة "مشروع لبنانيون من أجل الكيان"

Lebanon 24
02-03-2022 | 07:46
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من اتحاد "أورا" برئاسة الأب طوني خضرا الذي سلمه الوثيقة الوطنية الخاصة بـ "مشروع لبنانيون من أجل الكيان" المنوي إطلاقه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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02/03/2022 16:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ عبد اللطيف دريان

الاب طوني خضرا

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