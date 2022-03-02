لبنان

دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-03-2022 | 07:57
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ينتشر بعض المعلومات حول توجه شركتي "Alfa" و"MTC" الى تحويل أرصدة زبائنها من الدولار الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي ما زال معتمدا حتى اليوم، وستصبح بالتالي قيمة الوحدات التي يمتلكها الفرد موازية لدولار الـ 1500، فيما ستعمد الشركات الى تسعير مختلف خدماتها وفقا لدولار صيرفة اي 8000 ليرة لبنانية.

ووفقا لهذه المعطيات سيقع المواطن مرة جديدة ضحية سعر الصرف وأثاره على مختلف القطاعات الحيوية.

 وفي هذا الاطار، أشار مصدر مطلع لـ"لبنان 24" إلى  ان " عملية تحويل الدولارات ستتم فعلا لكن لم يتم تحديد سعر الصرف الذي سيعتمد عند التحويل.
 
وفي السياق، وصل إشعار جديد الى هواتف اللبنانيين يفيدهم أنّ رصيد الخطوط سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداءً من ٤ آذار ٢٠٢٢.
 

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